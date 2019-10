Le superviseur britannique du secteur comptable (FRC) enquête pour déterminer si le cabinet d'expertise comptable EY a commis des erreurs lors de l'évaluation des comptes de Thomas Cook. L'enquête a été lancée après la banqueroute du géant du voyage britannique qui a causé la perte de milliers d'emplois et laissé des touristes dans l'embarras à l'étranger.

Les chiffres de Thomas Cook de l'année écoulée sont centraux dans l'enquête du FRC. S'il existe des indications montrant qu'une enquête plus vaste doit être menée, elle sera lancée. Les autorités de contrôle ont récemment examiné de plus près les grands cabinets comptables dans le cadre de suspicions similaires. Il est de plus en plus courant que les comptables approuvent les comptes annuels des entreprises juste avant leur déclaration de faillite.