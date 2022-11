Permettre aux athlètes de se concentrer sur leur discipline en prenant en charge les autres aspects de leur carrière, c'est le service proposé par The Agency. Une offre qui séduit les sportifs et qui se veut aussi un moyen de garder nos talents belges... en Belgique.

La réalité des sportifs de haut niveau, Maximilien Peeters, fondateur et CEO de The Agency, la connaît bien. Ancien hockeyeur, il a pu évaluer par lui-même le temps nécessaire à la gestion de tous les "à-côtés" dans une carrière dans ce type. "Bien souvent, c'est compliqué ; les sportifs avancent parfois à l'aveugle, faute de connaissances dans des domaines très spécifiques", explique-t-il. Par ailleurs, il faut aussi penser à l'après-carrière très tôt, ce qui n'est pas toujours une évidence pour les plus jeunes.

...

La réalité des sportifs de haut niveau, Maximilien Peeters, fondateur et CEO de The Agency, la connaît bien. Ancien hockeyeur, il a pu évaluer par lui-même le temps nécessaire à la gestion de tous les "à-côtés" dans une carrière dans ce type. "Bien souvent, c'est compliqué ; les sportifs avancent parfois à l'aveugle, faute de connaissances dans des domaines très spécifiques", explique-t-il. Par ailleurs, il faut aussi penser à l'après-carrière très tôt, ce qui n'est pas toujours une évidence pour les plus jeunes. Désireux de se réaliser autrement que par le sport, le jeune homme avait en tête, depuis un certain temps déjà, de créer sa propre agence de management des talents, à l'instar de ce qui existe aux Etats-Unis. Il y a un peu plus d'un an, The Agency voit donc le jour. "Faire appel aux services d'un agent était jusqu'à présent très onéreux et réservé aux grands noms du football et de la Formule 1, souligne Maximilien Peeters. Avec The Agency, nous souhaitons proposer cet accompagnement à un plus grand panel de sportifs dès l'âge de 16 ans. Au coeur de son public cible, on retrouve en effet les parents de jeunes talents parfois dépassés par la carrière de leur enfant. L'accompagnement de The Agency est basé sur quatre piliers: le marketing, le sponsoring et négociations commerciales, les aspects légaux et fiscaux, la valorisation du patrimoine et enfin les investissements et projets. De cette manière, les sportifs peuvent se concentrer à 100% sur la pratique de leur discipline tout en sachant que les autres aspects de leur carrière sont entre de bonnes mains. Par ailleurs, c'est aussi un moyen pour lutter contre la fuite des talents à l'étranger. "De trop nombreux sportifs rejoignent les équipes d'autres pays car ils ne peuvent plus financer eux-mêmes leur carrière, constate l'entrepreneur. En leur trouvant des sponsors et en optimisant leur patrimoine, nous leur permettons de rester en Belgique." La mission de The Agency étant essentiellement basée sur les services, Maximilien a pu lancer son entreprise avec 10.000 euros de fonds propres. Chacun des cinq actionnaires a aussi investi proportionnellement pour un montant total de 100.000 euros. Cet automne, pour poursuivre sa croissance, The Agency a mené à bien une récolte de fonds sur la plateforme Spreds, pour un montant de 125.000 euros. La start-up emploie actuellement sept personnes et travaille avec un réseau d'experts dont un assureur et deux cabinets d'avocats spécialisés dans le monde du sport. Le concept a déjà séduit plus de 50 talents dans une quinzaine de disciplines: hockey, football, golf, escalade, équitation, etc. D'ici 2026, The Agency espère représenter entre 250 et 300 talents partout en Europe. La start-up s'est donné cinq ans pour faire partie du top 3 des entreprises européennes auxquelles les sportifs pensent spontanément pour gérer leurs affaires. Un an après avoir lancé sa boîte, Maximilien Peeters se sent désormais assez légitime pour prospecter auprès de grands noms du sport. Des pourparlers sont ainsi en cours avec certains Diables rouges.