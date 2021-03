La crise du coronavirus a poussé la société de transport ferroviaire Thalys dans le rouge. Elle doit faire appel aux banques pour de l'argent frais pour la première fois de son existence. La fusion annoncée avec Eurostar a été reportée temporairement le temps que le financement de part et d'autre soit consolidé.

La limitation des voyages a touché le transporteur ferroviaire. En 2020, 2,5 millions de passagers ont été transportés via Thalys soit 70% de moins qu'en 2019. Le chiffre d'affaires de l'opérateur a baissé de 70% à 165,6 millions d'euros. Thalys enregistre une perte de 170 millions d'euros.

Grâce aux économies - par exemple en faisant circuler moins de trains - Thalys a pu maintenir son cash flow positif pendant longtemps, mais "on s'attend toujours à être dans le rouge en avril", a déclaré l'opérateur grande vitesse dans un communiqué. C'est pourquoi Thalys devra s'appuyer pour la première fois de son histoire sur des financements extérieurs." Il négocie des prêts avec les banques. Thalys a besoin d'un financement externe de 100 millions d'euros.

La fusion annoncée avec Eurostar a été reportée et une date possible n'a pas été avancée.

Thalys qui fête cette année son 25e anniversaire est détenu par la SNCF et la SNCB. Les deux compagnies sont actionnaires d'Eurostar.

