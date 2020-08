Le constructeur automobile électrique Tesla a ressenti une forte concurrence sur le marché automobile chinois. Les Américains ont ainsi vu le nombre d'immatriculations de véhicules neufs sur le plus grand marché automobile du monde diminuer de près d'un quart en juillet par rapport au mois précédent.

En juillet, 11.456 nouvelles voitures Tesla y ont été immatriculées, selon les chiffres des autorités locales. Depuis peu, ces véhicules sont produits dans la méga usine chinoise du constructeur automobile, qui lui-même ne communique pas de chiffres mensuels en provenance de Chine. Tesla a récemment intensifié sa production.

La Chine est un élément important de la stratégie de Tesla qui vise à stimuler les ventes en dehors des États-Unis. L'entreprise doit y faire face à la concurrence du Chinois NIO, qui a vu son nombre de livraisons quadrupler le mois dernier, à environ 3.500 unités, et de marques mondiales telles que BMW, Mercedes-Benz, Daimler et Volkswagen sur le marché de l'électrique, où elles lancent de plus en plus de modèles de ce genre.

En juillet, 11.456 nouvelles voitures Tesla y ont été immatriculées, selon les chiffres des autorités locales. Depuis peu, ces véhicules sont produits dans la méga usine chinoise du constructeur automobile, qui lui-même ne communique pas de chiffres mensuels en provenance de Chine. Tesla a récemment intensifié sa production. La Chine est un élément important de la stratégie de Tesla qui vise à stimuler les ventes en dehors des États-Unis. L'entreprise doit y faire face à la concurrence du Chinois NIO, qui a vu son nombre de livraisons quadrupler le mois dernier, à environ 3.500 unités, et de marques mondiales telles que BMW, Mercedes-Benz, Daimler et Volkswagen sur le marché de l'électrique, où elles lancent de plus en plus de modèles de ce genre.