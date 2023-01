Le constructeur automobile américain Tesla abaisse également les prix de ses voitures électriques en Europe et aux Etats-Unis.

Cette décision fait suite à des ventes inférieures aux attentes de l'entreprise elle-même. Le constructeur fait face à une concurrence de plus en plus forte sur le marché des voitures électriques.

La baisse de prix pourrait atteindra jusqu'à 20%, en fonction du modèle. Sur le marché US, le prix de base du modèle le moins cher de la gamme Tesla, le Model Y, est fixé à 52.990 dollars, sans compter l'incitant fiscal prévu par les autorités américaines et qui peut aller jusqu'à 7.500 dollars.

Des baisses de prix concernent également les principaux marchés européens et la Belgique.

Tesla avait déjà procédé de la sorte en Chine, où deux modèles ont vu leur prix d'achat récemment diminuer de 10% après une première baisse en octobre de l'année dernière. Dans l'Empire du Milieu, Tesla fait face à la concurrence de constructeurs comme BYD, Xpeng et Nio.

Cette décision fait suite à des ventes inférieures aux attentes de l'entreprise elle-même. Le constructeur fait face à une concurrence de plus en plus forte sur le marché des voitures électriques. La baisse de prix pourrait atteindra jusqu'à 20%, en fonction du modèle. Sur le marché US, le prix de base du modèle le moins cher de la gamme Tesla, le Model Y, est fixé à 52.990 dollars, sans compter l'incitant fiscal prévu par les autorités américaines et qui peut aller jusqu'à 7.500 dollars. Des baisses de prix concernent également les principaux marchés européens et la Belgique. Tesla avait déjà procédé de la sorte en Chine, où deux modèles ont vu leur prix d'achat récemment diminuer de 10% après une première baisse en octobre de l'année dernière. Dans l'Empire du Milieu, Tesla fait face à la concurrence de constructeurs comme BYD, Xpeng et Nio.