Tensions sociales chez Skeyes: Une cinquantaine de vols "impactés" à Liege Airport, qui évoque une "catastrophe économique"

L'interruption du trafic aérien de minuit à 06h00, en raison d'un manque de personnel chez Skeyes, a "impacté" une cinquantaine de vols cargo à Liege Airport, l'aéroport belge le plus touché depuis un mois et demi par ces problèmes nocturnes à répétition dans le ciel belge. Au sein de l'aéroport wallon, on parle d'une situation "ingérable" qui s'apparente à une "catastrophe économique".

Liege Airport © BELGA