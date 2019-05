Le trafic aérien sera encore une fois perturbé, jeudi, en raison du mécontentement persistant des contrôleurs aériens, indiquent les syndicats. L'étendue de l'impact n'est pas encore claire.

Un accord social avait été conclu la semaine dernière, qui n'était cependant pas soutenu par l'ACV-Transcom, principal syndicat au sein de l'entreprise chargée du contrôle aérien en Belgique et par le syndicat libéral VSOA. Selon eux, les propositions qui se trouvent sur la table ne solutionnent pas les problèmes de charge du travail et de l'équilibre entre vies privée et professionnelle chez Skeyes.

La direction de Skeyes a réagi face à ces actions sociales "injustifiées", selon elle. Elle précise avoir invité jeudi "les contrôleurs aériens pour leur expliquer l'accord social conclu vendredi 10 mai dernier". Une permanence était organisée de 10h00 à 19h00.

"Lorsque la direction a constaté que des actions étaient prises pour affecter le trafic aérien à cause de ces sessions d'information, elle a été contrainte d'annuler les réunions. Toute autre action est considérée comme grève sauvage", a-t-elle prévenu.

La compagnie aérienne Brussels Airlines indique de son côté avoir déjà dû annuler 30 vols.

De 9h30 à 13h00

Eurocontrol, le contrôleur européen de l'espace aérien, confirme que le ciel belge est fermé depuis 09h30 ce jeudi. Il devrait rester clos jusque 13h00. Ces perturbations sont dues à une action spontanée du personnel de Skeyes, le contrôleur aérien belge.

Les contrôleurs aériens de Skeyes guident les avions qui décollent depuis la Belgique et qui atterrissent sur le plat pays. Ils gèrent le trafic aérien en vol jusqu'à une hauteur de 24.500 pieds, soit environ 7.500 mètres. Eurocontrol, qui oeuvre depuis Maastricht, prend le relais au-delà de cette hauteur.

Charleroi aussi impacté

L'aéroport de Charleroi est également touché jeudi matin par les actions spontanées du personnel de Skeyes, l'entreprise chargée du contrôle aérien en Belgique. L'espace aérien belge est fermé depuis 09h30 jusqu'à 13h00, a précisé de son côté Eurocontrol, le contrôleur européen.

Le rouge s'accumule sur les tableaux d'affichage à Brussels Airport et au Brussels South Charleroi Airport (BSCA). La compagnie aérienne Brussels Airlines a annoncé avoir dû annuler 30 vols tandis que l'aéroport de Bruxelles s'attend à 56 vols annulés et à de nombreux retards.

Du côté de Charleroi, cinq vols sont annulés, est-il indiqué sur le site web de BSCA. Une dizaine sont retardés tandis qu'un vol de Tui est dévié par Lille.

Le tour-opérateur Tui fly indique d'ailleurs qu'il constate peu de perturbations, excepté cette déviation par Lille. Tous les autres vols de jeudi matin ont décollé.

Les perturbations sont dues à une réunion d'information organisée jeudi pendant toute la journée par la direction de Skeyes afin d'informer les employés sur l'accord social conclu vendredi dernier. Les syndicats ont dénoncé que cette réunion soit organisée aux heures les plus chargées de la journée. "Du coup, les employés se sont vu exclus de leur droit à l'information", s'indigne Kurt Callaerts, secrétaire de l'ACV. Un appel a ensuite été lancé pour se présenter massivement aux réunions, ce qui perturbe l'activité de l'entreprise.

"Lorsque la direction a constaté que des actions étaient prises pour affecter le trafic aérien à cause de ces sessions d'information, elle a été contrainte d'annuler les réunions. Toute autre action est considérée comme grève sauvage", a-t-elle prévenu.