Insurance, l'une des principales compagnies d'assurances du pays, s'attend à ce que le montant total des dédommagements versés à ses clients s'élève à au moins 40 millions d'euros en raison des dégâts occasionnés par la tempête Ciara, selon une première estimation.

Bien qu'AG doive encore recevoir de nombreuses déclarations de sinistres dans les prochains jours, l'assureur, qui se dit leader en assurances habitation avec une part de marché de plus de 25%, estime qu'il pourrait recevoir au total environ 22.000 déclarations de sinistre à la suite de la tempête Ciara. Et le montant total des dédommagements versés aux clients pourrait dépasser 40 millions d'euros.

"Ainsi, le bilan de la tempête Ciara semble être légèrement inférieur à celui des tempêtes de mars 2019, pour lesquelles AG a traité au final près de 29.000 déclarations de sinistre, pour un coût total de 47 millions d'euros", souligne l'assureur, qui tient cependant à rester prudent "car dans les prochains jours, une nouvelle tempête est annoncée, ce qui pourrait encore peser sur le montant total des indemnisations dues aux tempêtes".

L'assureur rappelle que la priorité, dans les premiers jours qui suivent un tel évènement météorologique, est de prendre des mesures d'urgence pour sécuriser les habitations touchées, afin qu'elles ne subissent pas d'autres dommages à cause de la pluie et du vent. Le propre réseau de réparateurs d'AG Insurance a ainsi effectué près de 1.000 interventions urgentes ces derniers jours.

