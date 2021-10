Entre juillet 2019 et juillet 2021, seuls 4,2% des travailleurs belges ont reçu une indemnité forfaitaire mensuelle de bureau dans le cadre du télétravail, pour un montant moyen de 73 euros net, ressort-il d'une étude de Partena Professional publiée jeudi.

Alors que le télétravail fait désormais partie du paysage dans de nombreuses entreprises, les indemnités attribuées et le nombre de travailleurs qui en bénéficient ne suivent pas la même tendance.

Selon Partena Professional, 4,3% des travailleurs belges ont reçu une indemnité de télétravail entre juillet 2019 et juillet 2021, pour un montant moyen de 73 euros net. Il s'agit d'une forte augmentation par rapport aux 0,2% des travailleurs qui en bénéficiaient en janvier 2020, à l'aube de la pandémie. Vingt-sept fois plus de travailleurs belges en ont bénéficié depuis.

Cependant, cette augmentation est à relativiser, car elle ne concerne qu'un nombre très restreint de travailleurs en Belgique, selon le prestataire de services.

"Les chiffres stagnent en 2021. Nous observons même une baisse du nombre de bénéficiaires de l'indemnité télétravail en septembre. Cela pourrait indiquer qu'un pic a été atteint, et que la généralisation du télétravail post-Covid ne s'est pas forcément accompagnée d'une augmentation de ces indemnités ni du nombre de travailleurs qui les reçoivent", explique Wim Demey, Customer Intelligence Manager chez Partena Professional.

Un employeur peut octroyer une indemnité forfaitaire de bureau d'un montant maximal de 129,48 euros par mois (144,31 euros aux deuxième et troisième trimestres 2021) aux travailleurs qui effectuent du télétravail de manière structurelle et sur base régulière.

Partena Professional a réalisé cette étude sur la base d'un échantillon de 260.000 personnes.

Alors que le télétravail fait désormais partie du paysage dans de nombreuses entreprises, les indemnités attribuées et le nombre de travailleurs qui en bénéficient ne suivent pas la même tendance. Selon Partena Professional, 4,3% des travailleurs belges ont reçu une indemnité de télétravail entre juillet 2019 et juillet 2021, pour un montant moyen de 73 euros net. Il s'agit d'une forte augmentation par rapport aux 0,2% des travailleurs qui en bénéficiaient en janvier 2020, à l'aube de la pandémie. Vingt-sept fois plus de travailleurs belges en ont bénéficié depuis. Cependant, cette augmentation est à relativiser, car elle ne concerne qu'un nombre très restreint de travailleurs en Belgique, selon le prestataire de services. "Les chiffres stagnent en 2021. Nous observons même une baisse du nombre de bénéficiaires de l'indemnité télétravail en septembre. Cela pourrait indiquer qu'un pic a été atteint, et que la généralisation du télétravail post-Covid ne s'est pas forcément accompagnée d'une augmentation de ces indemnités ni du nombre de travailleurs qui les reçoivent", explique Wim Demey, Customer Intelligence Manager chez Partena Professional. Un employeur peut octroyer une indemnité forfaitaire de bureau d'un montant maximal de 129,48 euros par mois (144,31 euros aux deuxième et troisième trimestres 2021) aux travailleurs qui effectuent du télétravail de manière structurelle et sur base régulière. Partena Professional a réalisé cette étude sur la base d'un échantillon de 260.000 personnes.