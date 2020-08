Telenet continuera à maintenir comme norme le travail à domicile pour 2.600 de ses 3.025 employés jusqu'en fin d'année, indique la société de telecom mercredi. Les bureaux seront adaptés pour créer des espaces collaboratifs où jusqu'à 30 collaborateurs pourront travailler ensemble ou se rencontrer.

Telenet suit ainsi l'exemple de grandes entreprises internationales telles que Twitter et Google, qui ont déjà introduit le travail à domicile pour un temps prolongé.

"Au lieu d'attendre la fin de cette crise et de revenir à notre ancienne situation de travail, nous voyons cette situation comme un défi via lequel nous pouvons accélérer notre politique RH et notre façon de travailler, tout en les repensant soigneusement", explique-t-on chez Telenet.

Mais cela ne signifie pas que tout le monde travaillera toujours à domicile chez Telenet. Afin de promouvoir la cohésion sociale et la coopération physique également pendant la période corona, Telenet met en place 20 espaces de collaboration dans ses différents immeubles de bureaux.

L'entreprise examine également s'il est possible d'aménager des espaces de collaboration en plein air dans les espaces de stationnement inutilisés.

Les employés qui ne peuvent pas travailler à distance pour des raisons sociales ou techniques pourront toujours réserver un lieu de travail via une application. Cela donnera non seulement à Telenet une vue d'ensemble de l'occupation de ses bureaux, mais elle pourra également effectuer une recherche des contacts si un collaborateur était infecté.

