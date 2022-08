Telenet a entamé un partenariat avec la plateforme d'énergie numérique June Energy, annonce l'opérateur jeudi. Telenet investit 3 millions d'euros dans l'entreprise via une injection de capital, afin de renforcer son offre de services numériques.

"La participation dans June nous offre la possibilité d'explorer le marché de l'énergie et d'ouvrir des perspectives. Dans le même temps, nous pouvons aider nos clients à résoudre un problème de consommation clairement défini", souligne John Porter, CEO de Telenet, cité dans un communiqué.

"Compte tenu de l'évolution des prix de l'énergie, il devient encore plus important de gérer les services énergétiques de manière optimale. Grâce à la participation de Telenet, nous pourrons toucher encore plus d'utilisateurs et les aider à optimiser leur consommation d'énergie", affirme de son côté Vincent De Dobbeleer, CEO de June Energy.

