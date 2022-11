La confirmation officielle est tombée jeudi dernier: Telenet est bien en discussion avec Orange au sujet d'un possible futur accès au réseau de Voo. Les deux parties ont signé un protocole (Memorandum of Understanding) qui encadre les négociations futures.

Plus aucun commentaire ne sera fourni avant la conclusion éventuelle d'un accord. Cette confirmation n'est en soi pas surprenante. En effet, la Commission européenne mène actuell...

Plus aucun commentaire ne sera fourni avant la conclusion éventuelle d'un accord. Cette confirmation n'est en soi pas surprenante. En effet, la Commission européenne mène actuellement une enquête approfondie sur l'acquisition par Orange de 75% du capital de Voo sur base d'une valeur totale de l'entreprise d'1,8 milliard d'euros. La commissaire à la Concurrence, Margrethe Vestager, entend veiller à ce que ce rachat ne réduise pas le choix pour le consommateur et n'induise aucune hausse des prix ou baisse de la qualité. Une interrogation légitime puisqu'en Wallonie et à Bruxelles, Orange et Voo demeurent concurrents et proposent des offres similaires. Ouvrir le réseau à Telenet qui rêve de s'étendre dans le sud du pays serait une réponse aux inquiétudes européennes. Sans compter qu'un tel accord en Wallonie entre Orange et Telenet pourrait déboucher sur une réciprocité en Flandre...