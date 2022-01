Plusieurs organisations internationales, dont l'ONG Oxfam et un collectif de millionnaires philanthropes, proposent l'imposition d'une taxe sur les personnes les plus riches de la planète qui permettrait de sortir des milliards d'autres de la pauvreté et de vacciner la planète contre le Covid-19.

"Alors que des milliards d'individus luttent pour survivre durant cette pandémie, la fortune des milliardaires devient hors de contrôle. Cela ne peut pas être juste", s'indigne dans un communiqué Jenny Ricks, coordinatrice mondiale du mouvement d'activistes Fight Inequality Alliance, une des organisations membres du collectif.

Lundi, un rapport d'Oxfam a montré que les dix plus grosses fortunes de la planète, dont font partie Jeff Bezos et Elon Musk, avaient vu la valeur de leurs patrimoines doubler à 1.500 milliards de dollars durant les deux années de pandémie de Covid-19, grâce à la hausse des cours boursiers des entreprises dont ils sont actionnaires.

Avec la Fight Inequality Alliance, l'ONG Oxfam, l'Institute for Policy Studies, basé à Washington, et le Patriotic Millionaires, une organisation d'Américains fortunés, participent à cet appel rendu public mercredi.

Cet ensemble propose la mise en place d'une taxe annuelle de 2% pour les personnes possédant plus de 5 millions de dollars, de 3% pour les patrimoines au-delà de 50 millions de dollars et de 5% après un milliard de dollars, qui permettrait de rapporter chaque année 2.520 milliards de dollars.

Avec cette somme, explique le collectif, 2,3 milliards de personnes se verraient sortir de la pauvreté et l'ensemble des personnes sur la planète pourraient se voir vaccinées contre le Covid-19, alors que de nombreux pays affichent aujourd'hui des niveaux de vaccination désespérément bas, surtout en Afrique.

Ce pactole offrirait en outre une couverture santé universelle et une protection sociale aux 3,6 milliards d'individus vivant dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires, affirme le collectif.

Une imposition supérieure à partir de 50 millions de dollar permettrait de lever jusqu'à 3.620 milliards de dollars par an, mais Jenny Ricks affirme auprès de l'AFP que le choix d'un niveau d'imposition inférieur est plus "réaliste".

Ces propositions coïncident avec le traditionnel rendez-vous annuel du Forum Economique Mondial, à Davos (Suisse), qui se tient pour la deuxième année consécutive en ligne en raison du variant Omicron.

Dans une lettre ouverte aux participants au Forum, plus de 100 millionnaires, dont des membres des Patriotic Millionaires, ont affirmé mercredi que le système fiscal actuel n'était "pas équitable". "Chaque pays dans le monde doit exiger que les riches payent leur juste part", est-il écrit sur cette lettre. "Taxez nous, les riches, et taxez nous maintenant."

"Alors que des milliards d'individus luttent pour survivre durant cette pandémie, la fortune des milliardaires devient hors de contrôle. Cela ne peut pas être juste", s'indigne dans un communiqué Jenny Ricks, coordinatrice mondiale du mouvement d'activistes Fight Inequality Alliance, une des organisations membres du collectif.Lundi, un rapport d'Oxfam a montré que les dix plus grosses fortunes de la planète, dont font partie Jeff Bezos et Elon Musk, avaient vu la valeur de leurs patrimoines doubler à 1.500 milliards de dollars durant les deux années de pandémie de Covid-19, grâce à la hausse des cours boursiers des entreprises dont ils sont actionnaires.Avec la Fight Inequality Alliance, l'ONG Oxfam, l'Institute for Policy Studies, basé à Washington, et le Patriotic Millionaires, une organisation d'Américains fortunés, participent à cet appel rendu public mercredi.Cet ensemble propose la mise en place d'une taxe annuelle de 2% pour les personnes possédant plus de 5 millions de dollars, de 3% pour les patrimoines au-delà de 50 millions de dollars et de 5% après un milliard de dollars, qui permettrait de rapporter chaque année 2.520 milliards de dollars.Avec cette somme, explique le collectif, 2,3 milliards de personnes se verraient sortir de la pauvreté et l'ensemble des personnes sur la planète pourraient se voir vaccinées contre le Covid-19, alors que de nombreux pays affichent aujourd'hui des niveaux de vaccination désespérément bas, surtout en Afrique.Ce pactole offrirait en outre une couverture santé universelle et une protection sociale aux 3,6 milliards d'individus vivant dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires, affirme le collectif. Une imposition supérieure à partir de 50 millions de dollar permettrait de lever jusqu'à 3.620 milliards de dollars par an, mais Jenny Ricks affirme auprès de l'AFP que le choix d'un niveau d'imposition inférieur est plus "réaliste".Ces propositions coïncident avec le traditionnel rendez-vous annuel du Forum Economique Mondial, à Davos (Suisse), qui se tient pour la deuxième année consécutive en ligne en raison du variant Omicron.Dans une lettre ouverte aux participants au Forum, plus de 100 millionnaires, dont des membres des Patriotic Millionaires, ont affirmé mercredi que le système fiscal actuel n'était "pas équitable". "Chaque pays dans le monde doit exiger que les riches payent leur juste part", est-il écrit sur cette lettre. "Taxez nous, les riches, et taxez nous maintenant."