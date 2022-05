Voici les changements attendus dès ce 1er juin dans différents secteurs.

Orange augmente certains de ses tarifs

Orange Belgium augmentera certains de ses tarifs à partir du 1er juin. Les clients de l'opérateur de télécommunication bénéficieront toutefois d'une augmentation de la quantité de data et d'un élargissement des réductions multi-cartes.

Concrètement, le prix des abonnements mobiles subira une hausse comprise entre 1 et 3 euros qui sera toutefois accompagnée d'une augmentation de data allant de 0,5 à 10 GB. Les prix des produits fixes croîtront également. Les clients multi-cartes ainsi que les clients qui ont un abonnement à l'internet fixe bénéficieront par contre d'une réduction de 1 euro sur leurs abonnements mobiles. Les tarifs des coûts hors forfait des abonnements mobiles, des appels internationaux ainsi que du roaming seront aussi à la hausse. Le MMS deviendra par ailleurs payant (0,24 euro) alors qu'il est actuellement gratuit.

Les honoraires des médecins indexés de 2%

Les médecins verront leurs honoraires augmenter de 2% à partir du 1er juin 2022. Cette indexation intermédiaire fait suite aux négociations de l'accord médico-mutualiste 2022-2023. L'Association belge des syndicats médicaux (Absym) avait interpellé l'Institut national d'assurance maladie-invalidité (Inami) sur l'indexation de 0,71%, qui ne tenait pas compte du taux d'inflation de décembre 2021 mais accusait plutôt un retard de six mois. Le conseil des ministres a finalement approuvé un budget supplémentaire unique de 207 millions d'euros pour soutenir les prestataires de soins de santé pendant la forte hausse de l'inflation. Sur ce montant total, 112 millions d'euros sont destinés aux médecins, ce qui représente une indexation intermédiaire de 2% de leurs honoraires au 1er juin 2022

Nouvelle hausse des salaires dans la fonction publique

Les salaires dans la fonction publique seront adaptés au coût de la vie et augmenteront de 2% le 1er juin. L'indice pivot pour les allocations sociales et les salaires dans le secteur public a été atteint en avril dernier.

L'indice devrait à nouveau être atteint en octobre 2022 puis en février 2023, et ne devrait plus l'être ensuite avant 2024, selon les prévisions du Bureau fédéral du Plan. Les salaires dans la fonction publique avaient déjà augmenté de 2% en février et en avril.

La garantie légale change radicalement

À partir de demain, les fabricants ou les vendeurs devront prouver la responsabilité du consommateur pour un produit acheté s'il s'avère défectueux pendant deux ans. Aujourd'hui, cette obligation de preuve ne s'applique qu'aux six premiers mois.

En vertu du règlement actuel, les consommateurs doivent être en mesure de prouver, entre six mois et deux ans après l'achat, qu'un défaut - par exemple dû à une erreur de fabrication - était déjà présent au moment de la livraison. Cela signifie également que les vendeurs ou les producteurs ne devaient prouver, au cours des six premiers mois, que le défaut n'était apparu qu'après la livraison.

Désormais, le renversement de la charge de la preuve en cas de défaut est passé de six mois à deux ans. Notre pays met ainsi en oeuvre deux directives européennes.

© Belgaimage

Pour les biens d'occasion, le vendeur ne pourra fixer une période inférieure à deux ans (avec un minimum d'un an) que s'il informe clairement et sans ambiguïté le consommateur de cette période inférieure à deux ans.

Autre nouveauté, les règles de garantie s'appliqueront également aux biens comportant des éléments numériques, tels que les montres intelligentes connectées ; à la fourniture de contenu numérique, par exemple des vidéos, des enregistrements audio, des applications et des jeux vidéo ; aux services numériques tels que la vidéo à la demande, le streaming et le stockage dans le nuage ; et à la fourniture de contenu numérique sur un support tangible tel que les DVD, les CD et les clés USB. Les nouvelles règles s'appliquent aux produits achetés après le 31 mai de cette année.

La monnaie locale ukrainienne hryvnia peut être échangée en Belgique

A partir du 1er juin, les réfugiés ukrainiens enregistrés en Belgique pourront convertir en euros des billets libellés en hryvnias aux guichets de la Banque nationale de Belgique (BNB) ainsi que dans les agences des banques Belfius, Beobank, BNP Paribas Fortis, CBC, ING, KBC et KBC Brussels.

Un montant maximum de 10.000 hryvnias pourra être échangé par personne majeure et seuls les billets de 100, 200, 500 et 1.000 hryvnias seront acceptés. Une preuve du statut de réfugié sera demandée. Cet échange de billets avait nécessité un accord juridique entre la BNB et la National Bank of Ukraine (NBU) afin de fixer les modalités logistiques ainsi que le cours de change à appliquer. La Belgique fait partie des premiers États membres de l'Union européenne à proposer aux réfugiés ukrainiens d'échanger des billets contre des euros.

