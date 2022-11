Il faudra peut-être bientôt faire attention à l'heure pour recharger son auto. Tesla propose une tarification heures creuses/heures de pointe pour ses bornes rapides, le long des grands axes.

Peut-être ce type d'approche est-il appelé à se répandre sur les bornes de recharge pour les voitures électriques. Tesla a instauré le mois dernier un tarif heures creuses/heures de pointe sur ses bornes rapides situées sur ou près des grands axes routiers en Europe.Heure de pointe de 16h00 à 20h00La plage horaire des heures creuses a été étendue. Elle allait de 22h à 6 h du matin. A présent l'heure de pointe va de 16h00 à 20h00. Seule la fin de la journée est concernée par le tarif le plus élevé. L'écart entre les tarifs haut et bas n'est pas énorme : 62 et 70 cents pour les utilisateurs Tesla (en Belgique), 79 et 89 cents pour les autres. Tesla ou non Tesla Cette approche concerne toutes les stations de recharge Tesla en Belgique, accessibles à la fois aux utilisateurs de voitures Tesla et de "non Tesla". Les tarifs pour les utilisateurs Tesla sont un peu plus bas que les bornes concurrentes comme Ionity (79 cents) ou TotalEnergies (autour d'un euro), ou Fastned (74 cents par kWh) qui, par ailleurs, ne pratiquent pas les tarifs heures creuses/de pointe. Les tarifs pour les clients utilisateurs non-Tesla sont plus ou moins alignés sur la concurrence.Notons que ces tarifs peuvent encore varier avec l'évolution du coût de l'électricité.