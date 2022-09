Takeda investit 300 millions d'euros dans son site de production de thérapies dérivées du plasma à Lessines, annonce mardi l'entreprise à l'occasion de son 50e anniversaire.

Il s'agit du plus gros investissement de Takeda en Belgique. Il comprend la construction d'une nouvelle usine de production et d'un entrepôt à zéro émission nette de carbone.

Takeda est une société biopharmaceutique d'envergure mondiale dont le siège social est au Japon. Elle a pour vocation de mettre sur le marché des traitements innovants. L'entreprise concentre ses efforts de recherche et de développement dans quatre domaines thérapeutiques que sont l'oncologie, les maladies rares et hématologie, les neurosciences et enfin gastroentérologie. Elle réalise également des investissements en recherche et développement ciblés dans les thérapies dérivées du plasma et les vaccins.

Concrètement, le site de production des biotechnologies à Lessines va s'agrandir avec une nouvelle usine qui fabriquera des thérapies dérivées du plasma. Celles-ci servent à soigner des patients atteints de troubles complexes tels que des immunodéficiences primaires ou acquises, ou encore des maladies rares comme la déficience en alpha-1-antitrypsine, l'angiooedème héréditaire et les troubles de la coagulation.

Thérapies issues du plasma

"Takeda s'appuie sur un héritage novateur de plus de 80 ans de production de thérapies issues du plasma. Les besoins mondiaux des patients pour ces thérapies, en particulier les immunoglobulines (IG), ont considérablement augmenté ces vingt dernières années et continuent de croître. Les projets annoncés aujourd'hui nous permettront d'aider des dizaines de milliers de personnes supplémentaires qui n'ont pas, ou très peu, d'alternatives thérapeutiques", se réjouit Giles Platford, président des thérapies dérivées du plasma chez Takeda.

"Depuis 50 ans, nous transformons à Lessines du plasma humain en traitements qui améliorent et prolongent l'espérance de vie. Ce site est un maillon essentiel de notre réseau mondial de production", précise le Dr Thomas Wozniewski. "Notre nouvelle usine aura une capacité de production encore plus élevée et sera pilotée davantage de manière numérique. De plus, nous avons à coeur de réduire notre empreinte écologique. A Lessines, un dispositif de haute technologie d'assainissement des eaux nous permettra de réduire de 90% notre consommation d'eau douce d'ici 2023 et et le site sera à 100% autonome en électricité", ponctue-t-il.

Investissement de 300 millions d'euros

L'annonce de cet investissement s'est déroulée notamment en présence de David Clarinval, vice-premier ministre du gouvernement fédéral, Hadja Lahbib, ministre des affaires étrangères, Willy Borsus, vice-président du gouvernement wallon, Thomas Dermine, secrétaire d'État pour la relance et les investissements stratégiques et chargé de la politique scientifique du gouvernement fédéral, et Makita Shimokawa, ambassadeur du Japon en Belgique et à l'OTAN.

Les traitements à base de plasma produits à Lessines permettent chaque année de traiter plus de 300.000 patients atteints de maladies chroniques rares et complexes.

