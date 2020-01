La société néerlandaise Takeaway.com a remporté le duel qui l'opposait à la société d'investissement Prosus pour le rachat de l'entreprise britannique de livraison de repas Just Eat. Les deux sociétés cotées à la Bourse d'Amsterdam convoitaient Just Eat mais les actionnaires de la compagnie britannique ont majoritairement choisi la proposition de Takeaway.

Takeaway.com est parvenu à mettre la main sur plus de 80% des actions Just Eat, bien plus que le seuil de 50% plus une action nécessaire.

Tant Takeaway.com que Prosus avaient revu leur offre à la hausse. Les deux entreprises ont bataillé pendant plusieurs mois pour le rachat de Just Eat.

Just Eat préférait un rapprochement avec Takeaway.com, jugeant l'opération plus intéressante d'un point de vue stratégique et estimant qu'elle rapporterait à terme bien plus à ses actionnaires que le prix proposé par Prosus.

L'offre de Takeaway.com, en actions, valorise Just Eat à environ 7,2 milliards d'euros, alors que Prosus proposait 8 livres sterling par action en liquide, pour une valeur totale d'environ 6,5 milliards d'euros.

