Discrètement, Volkswagen lance son premier SUV coupé. Baptisé Taigo pour l'Europe, le modèle dérive du Nivus qui a été conçu à la base pour le marché brésilien.

Un brin plus long (4,26 m) qu'un T-Roc, ce Taigo partage sa plateforme avec les petites Polo et T-Cross, mais sans la banquette arrière coulissante de ce dernier. Le modèle se distingue avant tout par sa poupe effilée et est donc, avec le Renault Arkana (4,57 m), le seul SUV coupé de marque généraliste.

Très sobre, la planche de bord se calque sur celles des Polo et T-Cross. L'équipement est moderne, avec la possibilité d'opter pour un système d'ouverture/démarrage mains libres, d'un combiné d'instruments totalement numérique, d'un chargeur sans fil pour smartphone ou encore d'un système de pilotage semi-automatique. Sous le capot, pas d'hybride ni de diesel, seulement des moteurs à essence: 1.0 TSI 95 ou 110 ch et 1.5 TSI 150. Ils envoient leur puissance dans les roues avant. Le Taigo sera produit en Espagne, à Pampelune. La commercialisation est prévue d'ici la fin de l'année. Le tarif n'est pas encore connu.

© pg

Un brin plus long (4,26 m) qu'un T-Roc, ce Taigo partage sa plateforme avec les petites Polo et T-Cross, mais sans la banquette arrière coulissante de ce dernier. Le modèle se distingue avant tout par sa poupe effilée et est donc, avec le Renault Arkana (4,57 m), le seul SUV coupé de marque généraliste. Très sobre, la planche de bord se calque sur celles des Polo et T-Cross. L'équipement est moderne, avec la possibilité d'opter pour un système d'ouverture/démarrage mains libres, d'un combiné d'instruments totalement numérique, d'un chargeur sans fil pour smartphone ou encore d'un système de pilotage semi-automatique. Sous le capot, pas d'hybride ni de diesel, seulement des moteurs à essence: 1.0 TSI 95 ou 110 ch et 1.5 TSI 150. Ils envoient leur puissance dans les roues avant. Le Taigo sera produit en Espagne, à Pampelune. La commercialisation est prévue d'ici la fin de l'année. Le tarif n'est pas encore connu.