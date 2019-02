Syndicats et patrons se retrouvent lundi pour négocier la norme salariale

Syndicats et employeurs vont se retrouver autour de la table lundi pour tenter une nouvelle fois de s'accorder sur la marge d'augmentation des salaires pour les années 2019 et 2020. Les négociations avaient échoué fin janvier car les syndicats refusaient de limiter la hausse possible à 0,8% (hors indexation). Depuis, le Conseil central de l'Economie (CCE) a réévalué la marge disponible à 1,1%.