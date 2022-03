Le groupe Swissport International a finalisé l'acquisition complète du fournisseur de services de fret aérien Belgium Airport Services (BAS), présent à l'aéroport de Liège, a-t-il annoncé jeudi.

Les deux entreprises exploitent, à elles deux, des centres de fret d'une capacité combinée de 76.000 mètres carrés en Belgique, dont environ la moitié à l'aéroport de Liège. Swissport exploite également une installation de fret aérien de 38.000 mètres carrés à l'aéroport de Bruxelles.

Cette transaction "positionne Swissport comme un partenaire encore plus fort pour les compagnies aériennes et les transitaires à Liège et dans l'ensemble de la Belgique. Swissport continuera à investir dans le développement de son activité cargo en tant que pilier stratégique, en Belgique et au-delà", commente le directeur Europe Continentale chez Swissport, Jan van Engelen, cité dans un communiqué.

Dans un premier temps, BAS sera gérée comme une entreprise autonome. L'équipe de management opérationnelle de BAS restera en charge de la gestion des activités, et les conditions d'emploi et de travail seront également maintenues. Par la suite, les services seront intégrés et consolidés sous la marque Swissport.

