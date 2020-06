Swissport Belgique déclarée en faillite par le tribunal de commerce de Bruxelles

Le tribunal de commerce de Bruxelles a déclaré mardi la faillite de Swissport Belgique. Trois curateurs ont été nommés pour traiter ce dossier et décider ou non de l'éventuelle poursuite des activités, ont indiqué les syndicats BTB-ABVV et ACV-Transcom.