Le joaillier autrichien Swarovski a annoncé mardi suspendre ses activités en Russie en raison de la guerre en Ukraine, suivant l'exemple de nombreuses autres multinationales qui ont quitté le pays.

Le fabricant de cristal justifie dans un communiqué cette décision "temporaire" par "la complexité de la situation dans la région et ses inquiétudes croissantes au vu des développements actuels". Les 12 boutiques que la marque gère directement vont être "fermées" et les livraisons vers la Russie "suspendues jusqu'à nouvel ordre". Le site de commerce en ligne a déjà été stoppé.

Le groupe promet de "soutenir" ses 80 collaborateurs sur place.

Swarovski a été fondée en 1895 par Daniel Swarovski, l'inventeur d'une machine transformant le verre en un pastiche de diamant.

D'autres grands groupes internationaux ont annoncé ces derniers jours la suspension de leur activité dans le pays, comme le géant suédois de l'ameublement Ikea ou encore les géants du luxe français LVMH, Kering, Hermès et Chanel.

