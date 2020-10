Sodexo Benefits & Rewards Services, la filiale du groupe Sodexo qui s'occupe des chèques-repas ou encore des écochèques, changera de patron le 1er novembre prochain.

Après un bail de trois ans au cours duquel il a instauré une nouvelle manière de travailler basée sur l'intelligence collective, Jerôme Lemouchoux quitte l'entreprise pour devenir le CEO de FoodChéri, la start-up spécialisée dans la confection et la livraison de repas en France récemment rachetée par Sodexo. A sa place, arrive Sven Marinus. Notre compatriote, jusqu'ici CEO de Sodexo Roumanie, revient dans l'entreprise dont il fut le directeur commercial et le directeur du service clientèle entre 2013 et 2017.