Suspicions de fraude autour de l'acquéreur néerlandais des magasins Blokker

Le propriétaire et directeur de Dutch Retail Groep, Dirk Bron, qui a annoncé la semaine dernière reprendre les 123 magasins Blokker en Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg, est poursuivi aux Pays-Bas pour fraude et escroquerie, rapporte mardi le quotidien néerlandais De Telegraaf, sur la base de sources policières.