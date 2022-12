Jeudi dernier, le gouvernement wallon a décidé de supprimer avec effet immédiat les chèques coworking. L'annonce ne passe pas au sud du pays.

La Wallonie propose différentes formes de chèques pour les entreprises. Au cours de l'année écoulée, elle a délivré plus de 2000 chèques "création", quelque 920 chèques "croissance" et seulement 161 chèques "coworking", énumère la RTBF.

Les chèques coworking ont été lancés en 2017 par le gouvernement wallon. Il facilite l'accès à des espaces de coworking installés sur le territoire wallon, durant la phase de création ou de lancement de l'entreprise, via une prise en charge partielle des coûts de l'inscription et de l'abonnement (80%), pour une durée minimale de trois mois et maximale d'un an. L'aide était populaire au sein des petites entreprises numériques, fournissant des espaces de travail abordables aux projets naissants.

La semaine dernière, le gouvernement wallon a sonné le glas de cette aide financière, sans période de transition, laissant de nombreux coworkers sur le carreau. De nombreux "starters" parmi eux ne pouvant pas se permettre dans la conjoncture actuelle ces frais de location de bureaux. Certains devront faire une croix dessus, d'autres réduire la fréquence de leur présence en coworking.

Sur FB, les responsables de "Coworking Fernelmont", déplorent la suppression de la mesure:

Pendant qu’au Parlement wallon, on batifole, le gouvernement wallon nous apprenait vendredi dernier que les chèques... Posted by Coworking Fernelmont on Monday, December 12, 2022

"Une décision difficile, mais indispensable"

"Le gouvernement s'est fixé un objectif d'économies de 250 millions d'euros, explique à la RTBF Willy Borsus, ministre wallon de l'Économie. On ne peut malheureusement pas aider tout le monde tout le temps. Ce n'est évidemment pas une décision prise de gaieté de coeur. Parmi les différents chèques disponibles, les chèques coworking étaient les moins sollicités. Il a donc été décidé de les supprimer. Je souhaite être parfaitement transparent. Nous devons revoir les priorités. C'était l'aide la moins sollicitée".

Willy Borsus explique que la suppression du chèque est immédiate en raison de la situation budgétaire difficile en Wallonie.

