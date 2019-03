Supermiro, "de grandes lunettes" pour voir ce qu'il se passe juste sous votre nez

"Vous êtes complètement miro, vous êtes complètement aveugle." Supermiro, l'appli aux grandes lunettes, vous fait découvrir bons plans et bonnes adresses. Grâce à son algorithme, elle ambitionne de devenir un guide incontournable à Bruxelles.

"Supermiro ", selon ses concepteurs, serait un peu cet ami qui vous renseigne sur les bons plans, les coins branchés, ou les spots à explorer. Un " pote en poche " puisque Supermiro est une appli sur smartphone et un site web. Et il y en a pour tous les goûts : cours de salsa, expositions, ateliers de sophrologie, spectacles, bars et resto sympas pour faire une halte ou prolonger la soirées, etc. Il n'est pas nécessaire de s'inscrire pour découvrir des événements autour de soi. Mais après connexion, le système apprend au fur et à mesure de la navigation afin de proposer du contenu plus personnalisé. Disponible à Bruxelles depuis le mois de septembre, lancé véritablement au mois de janvier, Supermiro a d'abord...