Le voyagiste néerlandais Sunweb, également actif en Belgique, a repensé son offre de vacances et proposera désormais des voyages en train et des croisières, a-t-il annoncé mardi. Il a également décidé d'arrêter d'investir dans des compensations d'émissions de CO2, pour s'axer plutôt sur le verdissement de son offre.

L'organisateur de voyages constate auprès de sa clientèle une demande croissante pour des vacances plus durables qu'en avion. Le patron de l'entreprise, Mattijs ten Brink, explique dans un communiqué vouloir rendre plus accessibles les voyages en train et les croisières. Ainsi, la filiale de Sunweb Eliza va proposer des vacances en train de 12 jours depuis les Pays-Bas vers le sud de l'Italie. Plus tard dans l'année, le voyagiste proposera aussi une offre ferroviaire vers les destinations des sports d'hiver.

Des croisières pourront aussi être réservées auprès du voyagiste, vers la Méditerranée, la Scandinavie et les îles des Caraïbes notamment. Sunweb veut également accroître sa présence sur le marché britannique et envisage des acquisitions à l'étranger.

Enfin, le voyagiste néerlandais a décidé de cesser ses investissements dans la compensation des émissions de CO2. Il opte désormais pour le verdissement de son offre, par exemple en se concentrant davantage sur des carburants plus durables pour sa flotte aéronautique.

