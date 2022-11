Plus qu'un distributeur automatique, un défenseur de la santé publique. Avec son SMOTspot, version internet des objets du tube de crème solaire, la jeune société Sundo veut éblouir les foules en matière de prévention contre le cancer de la peau.

Le premier distributeur intelligent de crème solaire au monde. Rien que ça. Libre et automatique, alimenté par un petit panneau solaire, résistant au vandalisme, le SMOTspot (c'est son petit nom) offre de l'écran protecteur certifié CE, sans parabène, hypoallergénique et waterproof, avec un indice de 30 ou 50. Connecté à internet, ce distributeur enregistre la dose de crème consommée et fournit des données pertinentes pour la recherche. C'est la jeune entreprise courtraisienne Sundo qui a conçu cet objet atypique d'utilité publique. Un PME qui ne veut pas se limiter à créer de tels produits innovants mais s'ingénie à faire évoluer les mentalités en matière de prévention du cancer de la peau.

Pour rappel, cette forme de cancer causée par une exposition excessive aux rayons UV est la plus répandue dans le monde. Chez nous, elle touche une personne sur cinq et exige une prévention majeure. "Il est prouvé que la prévention primaire du cancer de la peau en Belgique a un résultat positif. La réduction de ces cancers diminue le nombre de personnes obligées de quitter le marché du travail pour se soigner mais donc diminue aussi le coût de leur réinsertion", explique Jacob Leysen, cofondateur de Sundo qui ajoute, citant une étude de l'UGent: "Pour chaque euro investi dans la prévention du cancer de la peau, nous économisons 3,6 euros de coûts à l'avenir".

Au-delà de la machine

Travaillant en collaboration avec ses partenaires de la Fondation contre le Cancer et AG Insurance, l'entreprise Sundo s'adresse à des clients industriels ou institutionnels tels des entreprises commerciales, des gouvernements et, évidemment, des marques de cosmétique. Car son "smart dispenser" constitue aussi un outil intelligent de publicité. "Nos clients bénéficient d'un rayonnement positif pour leur marque. C'est une forme de out-of-home marketing avec impact et présentant un taux de rétention plus élevé que les panneaux d'affichage."

Un employeur responsable installera un distributeur afin que ses collaborateurs puissent profiter du soleil pendant l'heure de midi. Tout comme une station balnéaire en disposera un sur sa digue ou un festival d'été en déploiera l'un ou l'autre non loin de ses scènes. "La protection contre les UV n'est pas seulement importante lorsque nous sommes en vacances, elle l'est chaque jour où l'indice UV atteint un certain niveau", insiste le cofondateur de Sundo.

L'entreprise ouest-flandrienne possède également des arguments à faire valoir du point de vue de l'économie circulaire. Alors que l'industrie cosmétique recourt à d'énormes quantités de plastiques pour des échantillons à usage unique, Sundo peut toucher 1.000 prospects et consommateurs avec seulement 10 grammes. Soit environ 200 fois moins qu'avec les méthodes classiques de contenant. Sans oublier qu'elle loue ses distributeurs de crème. Quant aux données anonymes récoltées, l'entreprise espère y découvrir des schémas comportementaux afin d'obtenir un impact encore plus significatif à l'avenir. "Notre objectif, c'est de faire passer le message qu'il faut se protéger contre les UV à autant de personnes que possible. Pour nous, il est donc très important que les utilisateurs ne paient pas pour la crème solaire. Nous ne sommes pas un distributeur automatique, nous sommes un messager", conclut Jacob Leysen.

