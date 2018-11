"Succès de foule" pour la 12e Journée de l'artisan

Quelque 33.000 visiteurs se sont rendus dimanche dans les ateliers des plus de 400 artisans qui avaient ouvert gratuitement leurs portes à l'occasion de la 12e édition de la Journée de l'Artisan, indique le SPF Économie, qui organise l'évènement depuis 2006 avec le soutien du ministre des Classes moyennes, des Indépendants et des PME et parle d'un "grand succès de foule".