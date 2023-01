Présente chez nous à Anvers et à Louvain, Subway est une chaîne américaine spécialisée dans les sandwiches et les salades.

La chaîne de restauration rapide a été créée en 1965 à Bridgeport dans le Connecticut par un jeune étudiant appelé Fred DeLuca avec l'aide d'un de ses professeurs, Peter Buck, docteur en physique nucléaire. Elle tire son nom du sub ou submarine sandwich, l'équivalent de la demi-baguette fourrée (viande, poulet, crudités, etc.) que l'on vend aussi en Belgique. Près de 60 ans plus tard, la marque compte 37.000 points de vente dans le monde entier. Aux Etats-Unis, elle dépasse même McDo. Dirigée jusqu'en 2019 par la famille DeLuca, l'enseigne est aujourd'hui à vendre. Le prix: 10 milliards de dollars!