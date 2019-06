Stop au gigantisme! Trop d'entreprises sont devenues trop grandes, écrasent la concurrence et tuent l'innovation

Dans son dernier livre intitulé "Gigantisme", Geert Noels tire la sonnette d'alarme : le capitalisme est malade, dit-il. La faute aux grands groupes qui faussent les règles du jeu économique et écrasent la concurrence. A contre-courant des idées reçues, l'économiste met en garde contre les dangers de la course à la taille et se fait l'ardent défenseur du "small is beautiful".

Au premier rang de ces géants qui défient les Etats figurent bien évidemment les Gafa (Google, Apple, Facebook, Amazon) qui ont kidnappé le Web et aspiré l'essentiel de sa valeur économique. © Getty Images