Voitures autonomes, électriques, partagées. Trois mots magiques qui résonnent dans les esprits des concessionnaires automobiles. Quel sera le marché automobile de demain ? Voici les interrogations et les réponses de Stéphane Sertang, concessionnaire et importateur.

"Vous êtes morts et vous ne le savez pas encore ", voilà la phrase qui trotte dans la tête de Stéphane Sertang, patron de Ginion Group, qui distribue, à Wavre, Overijse, Waterloo et Bruxelles, les marques BMW, Mini, Volvo, Ferrari, importe Rolls-Royce, McLaren, et bientôt Pininfarina (voitures électriques de luxe). Cette phrase lui a été soufflée par un consultant américain, Mark Platshon, qui a voulu l'aviser sur les bouleversements potentiels de son métier.

