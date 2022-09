Le groupe automobile Stellantis va racheter au constructeur américain General Motors 920 millions d'euros de ses propres actions, soit environ 2,2% de son capital, selon un communiqué publié dans la nuit de mardi à mercredi.

Stellantis, groupe aux 14 marques né de la fusion de PSA et de Fiat-Chrysler, et General Motors Holding LLC, filiale du groupe GM, "ont signé un accord de rachat de titres portant sur les 69,1 millions d'actions ordinaires de Stellantis, représentant environ 2,2% du capital social de Stellantis (sur une base diluée), que GM est en droit de souscrire à l'exercice des bons de souscription d'actions initialement émis par Peugeot S.A. au profit de GM en 2017", est-il détaillé.

Ces bons de souscription avaient été émis au profit de General Motors dans le cadre de l'acquisition par PSA de l'activité automobile d'Opel et Vauxhall, précise le communiqué. Le prix d'acquisition payé par Stellantis pour ces actions ordinaires s'élèvera, au total, à 923 millions d'euros, est-il indiqué. Ce rachat avait reçu le feu vert de l'assemblée générale des actionnaires en avril dernier.

Par ailleurs, dans le cadre de cette opération, Stellantis "délivrera également à GM environ 1,2 million d'actions ordinaires de Faurecia et un montant global en numéraire d'environ 130 millions d'euros représentant les droits à dividendes payés par PSA et Stellantis", poursuit le communiqué.

Cette émission ainsi que le rachat des actions "interviendront tous deux le 15 septembre", est-il indiqué.

Stellantis, groupe aux 14 marques né de la fusion de PSA et de Fiat-Chrysler, et General Motors Holding LLC, filiale du groupe GM, "ont signé un accord de rachat de titres portant sur les 69,1 millions d'actions ordinaires de Stellantis, représentant environ 2,2% du capital social de Stellantis (sur une base diluée), que GM est en droit de souscrire à l'exercice des bons de souscription d'actions initialement émis par Peugeot S.A. au profit de GM en 2017", est-il détaillé. Ces bons de souscription avaient été émis au profit de General Motors dans le cadre de l'acquisition par PSA de l'activité automobile d'Opel et Vauxhall, précise le communiqué. Le prix d'acquisition payé par Stellantis pour ces actions ordinaires s'élèvera, au total, à 923 millions d'euros, est-il indiqué. Ce rachat avait reçu le feu vert de l'assemblée générale des actionnaires en avril dernier. Par ailleurs, dans le cadre de cette opération, Stellantis "délivrera également à GM environ 1,2 million d'actions ordinaires de Faurecia et un montant global en numéraire d'environ 130 millions d'euros représentant les droits à dividendes payés par PSA et Stellantis", poursuit le communiqué. Cette émission ainsi que le rachat des actions "interviendront tous deux le 15 septembre", est-il indiqué.