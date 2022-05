Carlos Tavares, le patron de Stellantis, a de grandes ambitions dans l'autopartage: Free2Move, la plateforme dédiée du groupe, devra disposer, d'ici à 2025, de 10 millions d'utilisateurs actifs et de 700 millions d'euros de chiffre d'affaires.

A cet effet, il vient de mettre la main sur Share Now, la coentreprise d'autopartage de BMW et Mercedes, pour un prix estimé à 100 millions d'euros. Tavares voit du potentiel et du volume dans la plateforme allemande aux résultats très décevants. Il faut dire que contrairement à Share Now, Free2Move est une place de marché intégrée qui, à côté de véhicules en propre à louer, dispose d'un demi-million de places de parking et de 250.000 bornes de recharge électrique et ouvre aussi ses portes aux loueurs classiques comme Europcar.