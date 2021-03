Le groupe brassicole, AB InBev, a décidé de frapper un grand coup pour remettre sa pils à l'honneur.

Il est de ces "petits" produits belges qui ont un destin extraordinaire. La bière Stella Artois, par exemple, née à Leuven en 1926 et qui est aujourd'hui vendue dans plus de 100 pays grâce au puissant réseau du groupe AB InBev. A l'étranger, le tour de force du brasseur belgo-brésilien a été de positionner cette pils classique comme une marque premium à savourer religieusement. La forme de son verre, surnommé le calice (sic), renforce cette idée d'une bière haut de gamme qui se vend à un prix beaucoup plus élevé dans les bars américains que dans les cafés belges. Les campagnes de pub qui, depuis 10 ans, glorifient la Stella Artois aux Etats-Unis recourent d'ailleurs à des stars pour rendre cette bière définitivement glamour, comme l'acteur Adrien Brody (pour la première pub de la marque au Super Bowl en 2011) ou encore la photographe Annie Leibovitz (réalisatrice en 2013). Sans doute préoccupée par cette conquête premium des marchés étrangers, AB InBev était restée étonnamment muette sur notre territoire: elle n'avait plus orchestré de grande campagne pour cette bière en Belgique depuis la célèbre Chez moi, c'est près de ma Stella lancée il y a 14 ans déjà. Mais cette année, le groupe brassicole a décidé de frapper un grand coup pour remettre sa pils à l'honneur. Une vaste campagne belge est en effet prévue dans les prochaines semaines autour du slogan La Vie Artois qui entend exalter les petits plaisirs de l'existence. "Par des affiches, des spots, mais aussi des actions, des événements et une campagne artistique, Stella Artois veut véhiculer la fierté de la culture brassicole belge, soutenir le secteur horeca et promouvoir sa réouverture sécurisée, attendue prochainement", explique la brand manager Julie Dejonghe. Un film d'animation conçu par l'illustrateur britannique Stephen McNally (du studio Blinkink) sera le fer de lance de cette nouvelle campagne dédiée aux plaisirs retrouvés.