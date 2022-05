Le groupe américain détenu par le studio indépendant Lionsgate, vient ainsi d'être mis à l'étalage

Depuis la naissance du géant Warner Bros. Discovery, les petits acteurs du streaming vidéo se cherchent une place derrière les Netflix, Disney+ et Amazon Prime. Starz, le groupe américain détenu par le studio indépendant Lionsgate, vient ainsi d'être mis à l'étalage. Il est valorisé autour des cinq milliards de dollars. Starz, outre une offre payante traditionnelle, dispose aussi d'un service de streaming appelé StarzPlay disponible dans le monde entier et possède un beau catalogue de séries à succès comme The Girlfriend Experience ou Gaslit, avec Sean Penn et Julia Roberts (photo). Assis sur une montagne de cash, Vivendi, via sa filiale Canal + qui distribue déjà les séries Starz, est un candidat sérieux au rachat.