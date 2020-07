La plateforme de streaming musical en ligne Spotify connaît de nombreux problèmes sur smartphone. Ce souci ne semble toucher que les utilisateurs d'Iphone. Les détails.

De nombreux utilisateurs ont découvert avec étonnement ce midi qu'ils ne pouvaient plus accéder à leurs chansons et titres préférées sur la plateforme de streaming musical Spotify. Il semblerait que l'application ne s'ouvre plus et se ferme automatiquement.

Spotify n'a apparemment pas prévu de mise à jour, d'où l'étonnement des utilisateurs, extrêmement nombreux à déclarer le problème sur les réseaux sociaux. On ne sait pas encore d'où provient la panne.

Désinstaller l'application et la télécharger à nouveau ne semble rien changer.

La géante société suédoise du streaming n'a pas communiqué sur l'incident pour l'instant.

Plus d'informations rapidement.

