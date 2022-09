Les deux spécialistes de la digitalisation des clubs de sport, iClub et BigCaptain fusionnent au gré d'une acquisition d'iClub par son concurrent. La nouvelle entité affiche l'ambition de devenir leader en Belgique.

L'univers du sport n'échappe pas à la numérisation et nombre de jeunes pousses entendent y apporter des outils digitaux. Depuis 2003, la firmes uccloise iClub propose une plateforme de gestion des clubs de sport, la réservation de terrain et ou de stage, etc. Mais elle n'était plus la seule, sur le terrain francophone belge, depuis 2014 avec l'arrivée de BigCaptain, créée par deux anciens coéquipiers de basket.

Aujourd'hui, l'heure est à la consolidation du marché. Et BigCaptain annonce l'acquisition de son concurrent iClub. Cette dernière se portait bien mais allait devoir revoir en profondeur sa plateforme, vieillissante technologiquement. Or, BigCaptain de son côté a récemment levé 500.000 euros pour se développer et tenter de devenir "leader belge" du créneau. Les deux entreprises étant complémentaires car chacune plus forte sur l'un ou l'autre créneau de marché, le rapprochement est rapidement devenu une évidence. Les deux entreprises affichent la même vision et se complèteraient à merveille, à entendre leurs fondateurs respectifs. iClub bien présente dans les clubs multisport, dont les clubs de tennis, mais aussi auprès des organisateurs de stages et de cours. BigCaptain, très présente auprès des clubs de sport collectifs (basket / foot) ou auprès des Fédérations sportives. Et même si iClub génère plus de revenus que BigCaptain, c'est bien cette dernière qui a avalé son concurrent. "Techniquement, c'est BigCaptain qui rachète 100% d'iClub, mais dans les faits, on fusionne les équipes", détaille Bruno Patris, le fondateur de BigCaptain qui a absolument souhaité garder, Olivier Mosberg, fondateur d'iClub, à bord. Les deux équipes d'une dizaine de personnes chacune vont également rester et se rejoindre. "Les deux entreprises n'étant pas au même stade de développement, il n'y a pas de doublon au niveau des équipes, précise Olivier Mosberg fondateur d'iClub. On se complète bien. BigCaptain est plus jeune et plus moderne, mais nos compétences vont leur servir. On a des experts qui traitent des dossiers plus complexes, qui caractérisent la phase dans laquelle arrive BigCaptain." Les entreprises ne communiquent aucun détail chiffré sur la transaction.