Spentys, la start-up belge qui veut révolutionner l'impression 3D médicale

La start-up bruxelloise Spentys fabrique des attelles et prothèses sur mesure, légères, waterproof, aérées et recyclables, le tout à un prix abordable. Une prouesse rendue possible grâce à la technologie de l'impression 3D.

© PG

Cofondée il y a deux ans par une paire d'étudiants belges, Louis- Philippe Broze et Florian De Boeck, Spentys ambitionne de devenir, à très court terme, un acteur reconnu sur le marché des prothèses et des attelles utilisées pour le traitement de maladies chroniques. " Nous avons déjà aidé à soigner plus de 1.000 patients, estime Louis-Philippe Broze. Nous collaborons actuellement avec six services de chirurgie orthopédique, dans des hôpitaux belges, suisses, néerlandais et luxembourgeois. Nous avons également une soixantaine de clients potentiels avec lesquels nous sommes en phase de test. "

...

