La compagnie spatiale américaine SpaceX a annoncé jeudi un partenariat destiné à envoyer dès l'année prochaine trois touristes vers la Station spatiale internationale (ISS), ce qui n'a pas été fait depuis plus de dix ans.

La société d'Elon Musk a passé un accord avec Axiom Space pour lui céder des places à bord de sa capsule Crew Dragon.

Prévu pour le deuxième semestre de 2021, ce voyage "marquera un tournant dans l'universalisation de l'accès à l'espace", s'est félicité le patron d'Axiom Space, Michael Suffredini, sans en dévoiler le prix.

Chaque lancement de sa fusée Falcon 9 coûte à Space X environ 60 millions de dollars. En ajoutant le coût de construction de la capsule, on peut estimer que le billet pour l'ISS s'élèvera à plusieurs dizaines de millions de dollars.

Huit touristes de l'espace ont déjà effectué un voyage vers la station internationale, dans les fusées russes Soyouz.

Le premier fut Dennis Tito, qui avait payé 20 millions de dollars en 2001 pour un séjour de huit jours dans l'ISS. Le dernier en date fut le fondateur du Cirque du Soleil, Guy Laliberté, en 2009.

SpaceX avait annoncé en février un autre partenariat, avec la société Space Adventures, pour envoyer quatre touristes en orbite à une altitude encore jamais atteinte par un vol privé.

Cette mission est également programmée pour la fin de l'année 2021, mais devrait vraisemblablement n'avoir lieu qu'en 2022.

Les sociétés Virgin Galactic (Richard Branson) et Blue Origin (Jeff Bezos) sont elles aussi impliquées dans le tourisme spatial.

Elles sont en train de développer des vaisseaux capables d'envoyer des passagers privés, pendant quelques minutes, juste au-dessus de la frontière de l'espace (80 ou 100 km selon les définitions choisies par chaque société), moyennant 250.000 dollars ou plus dans le cas de Virgin.

Ce que propose SpaceX est beaucoup plus ambitieux au moyen de sa fusée réutilisable Falcon 9, la même qui envoie des satellites dans l'espace et acheminera des astronautes vers l'ISS.

Boeing développe parallèlement pour la Nasa un véhicule, Starliner, pour rallier l'ISS. Boeing veut y faire voyager des passagers privés à l'avenir, mais le développement de Starliner est freiné par d'importants problèmes de logiciels qui ont failli provoquer sa perte lors d'une mission d'essai non habitée en décembre.

