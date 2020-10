Deux ans après la chute du pont Morandi de Gênes et ses 43 morts, Benetton s'apprête à céder les rênes d'Aspi, la société qui gère 3.000 kilomètres de réseau autoroutier en Italie.

Mise en cause dans la catastrophe, la famille qui est engagée dans un bras de fer avec l'Etat n'a, en réalité, pas trop le choix. Atlantia, une branche du holding familial, va vendre les 88% qu'elle détient dans Aspi au profit d'une nouvelle société de gestion autoroutière fondée par la Caisse des dépôts et des prêts italienne (CDP). La CDP s'est associée dans l'opération à deux poids lourds: Blackstone, le spécialiste du capital-investissement, et Macquarie, le fonds australien d'infrastructures.