Le président américain Joe Biden arrive ce mercredi soir à Bruxelles pour une visite de 48 heures au cours de laquelle il assistera aux sommets de l'OTAN et de l'UE. De gros embarras de circulation sont à prévoir dans la capitale. On fait le point.

Dans le cadre du sommet européen et du sommet OTAN auquel participera le président américain Joe Biden et de nombreux chefs d'Etat, différents périmètres de sécurité sont mis en place dans la capitale. D'importants embarras de circulation sont à prévoir sur plusieurs axes routiers de ce mercredi 23 mars au vendredi 25 mars.

Le président américain Joe Biden arrivera à Bruxelles ce mercredi en fin de journée et quittera la Belgique vendredi. Il participera jeudi au sommet extraordinaire de l'Otan consacré à la guerre en Ukraine, ainsi qu'à la réunion des chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne, qui se déroulera jeudi et vendredi.

Plusieurs zones et artères de la capitale seront temporairement fermées à la circulation durant la visite présidentielle. Il s'agit, entre autres, des alentours du site de l'Otan (Haren), de l'ambassade américaine, de la rue Ducale ainsi que du quartier européen.

Voici les principaux axes paralysés à Bruxelles, du mercredi 23 mars au vendredi 25 mars: Site de l'Ambassade des États-Unis Le président américain arrivera ce mercredi 23 mars à 20h50 à l'aéroport de Melsbroek. A 21h15, le convoi présidentiel partira vers le centre de Bruxelles A 21h30, il arrivera à l'ambassade Américaine (près de Art-Loi). Le reste du staff américain est logé à The Hotel situé sur le Boulevard de Waterloo. Autour de l'ambassade américaine, la rue Ducale et la voie latérale du Boulevard du Régent entre la rue de la Loi et la rue Lambermont resteront fermées du mercredi 23 mars à midi au vendredi 25 mars. Quartier de l'OTAN Le jeudi 24 mars 2022 : Autour du site de l'Otan, l'A201/avenue Léopold III sera fermée toute la journée du jeudi 24 mars, dès 06h00 du matin, dans les deux directions entre le Ring 0 et l'intersection avec l'avenue Bordet. L'arrivée des chefs d'Etat et de gouvernement au quartier général de l'Otan à Evere est prévue de 8h à 9h30, en pleine heure de pointe. © https://polbru.be/wp-content/uploads/2022/03/NATO-2022-Peri-.pdf Quartier européen Jeudi 24 et vendredi 25 mars : Du côté du quartier européen, le périmètre habituel mis en place lors d'un sommet européen sera fermé le jeudi 24 mars au matin. L'arrivée des chefs d'Etat à Schuman est planifiée de 13h30 à 15h. Des fermetures temporaires de la circulation sont également possibles sur certains axes, notamment le R0, l'E40, le complexe Reyers, la rue de la Loi, la rue Belliard, le boulevard de Waterloo, l'avenue de la Toison d'Or et la petite ceinture en surface.

Une interdiction de stationnement sera mise en place dans les différents périmètres de sécurité durant ces trois jours. La police fera procéder à l'enlèvement de tous les véhicules (en ce compris les vélos, cyclomoteurs, motos et trottinettes). De plus, des fermetures de circulation seront mises en place à l'intérieur et autour de ces périmètres de sécurité.

Des perturbations sur les lignes de bus/tram

Les périmètres de sécurité mis en place par la police auront également un impact sur la circulation de plusieurs lignes de bus et de tram, ainsi que sur l'accessibilité de deux stations de métro. Certaines entrées des stations de métro Schuman et Arts-Loi seront en effet fermées, explique la Stib. La société de transports en commun conseille à ses usagers d'emprunter le métro pour leurs déplacements dans la capitale.

(Avec Belga)

Toutes les informations en temps réel peuvent être suivie sur le compte Twitter de la police de Bruxelles @zpz_polbru et celui de Info-trafic Bruxelles Mobilité @MobirisFr

