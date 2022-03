Solvay envisage la possibilité de se séparer en deux entités indépendantes cotées en bourse dans le but de "libérer son potentiel", a annoncé mardi le groupe chimique belge. La réalisation de cette opération, qui doit encore passer le filtre de différentes approbations, est prévue pour le second semestre 2023.

La première entité EssentialCo comprendrait des activités mono-technologiques qui sont actuellement regroupées dans le segment Chemicals, ainsi que l'activité Special Chem. La deuxième, SpecialtyCo couvrirait des activités actuellement regroupées dans le segment Materials, incluant notamment les polymères, l'activité de Composite Materials, ainsi que la plupart des activités du segment Solutions.

"Le projet de séparation en deux leaders est un moment charnière dans notre parcours de transformation et de simplification de Solvay", a déclaré Ilham Kadri, CEO de Solvay.

Une fois achevée, la séparation donnera naissance à deux leaders dans leurs secteurs respectifs, qui bénéficieront de la flexibilité stratégique et financière nécessaire pour développer leurs propres modèles d'affaires, leurs marchés et leurs priorités vis-à-vis de leurs parties prenantes, selon Solvay.

Le plan prévoit que les actionnaires de Solvay conserveront leurs actions actuelles de Solvay, cotées sur Euronext Bruxelles et Euronext Paris.

La composition des conseils d'administration et des équipes de direction ainsi que la dénomination sociale de chaque société seront communiquées à une date ultérieure, précise encore le groupe.

Sous réserve de différentes approbations, la réalisation de cette opération devrait intervenir au second semestre 2023.

