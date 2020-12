Alors qu'il a été décidé de maintenir les soldes en janvier mais de les faire débuter le 4 au lieu du 2, la fédération des enseignes de mode indépendantes soutient toujours qu'un report en février aurait été préférable.

1. Pourquoi campez-vous sur cette position? Le plus gros problème des détaillants de mode est leur stock gigantesque. La collection d'hiver a été achetée en février, soit avant la crise. Les enseignes ont donc commandé comme s'il allait s'agir d'une saison normale et elles se retrouvent à présent avec cet énorme stock sur les bras. Il y a certes les ventes en ligne mais leur pourcentage est très faible pour les détaillants indépendants. En raison du report des soldes d'été en août, la saison d'hiver a été fortement raccourcie. Les ventes, qui commencent normalement mi-août, n'ont pu débuter qu'en septembre. Ajoutez à cela quatre semaines de fermeture obligatoire et cela fait deux mois et demi pour écouler tout le stock d'hiver, au lieu de quatre mois et demi normalement. Si nous demandions de reporter les soldes d'hiver d'un mois, c'est tout simplement pour pouvoir vendre plus longtemps avec des marges normales afin d'absorber une partie des pertes intermédiaires. 2. La plupart des secteurs sont pourtant en faveur d'un maintien... C'est vrai, mais contrairement à d'autres secteurs, la mode fonctionne par saisons. Si nous ne vendons pas notre stock maintenant, nous ne pourrons pas l'écouler l'an prochain. Les magasins de meubles ou d'électro, par exemple, n'ont pas ce problème. Par ailleurs, les grandes chaînes internationales travaillent sur la base de marges différentes et ont donc plus de possibilités d'accorder des remises que les magasins indépendants. 3. D'après la fédération du commerce Comeos, qui a poussé en faveur du maintien, un report aurait signifié une absence de ventes en janvier. L'association en veut pour preuve l'impact négatif du report des soldes de juillet à août sur toute la période d'été. Dans une enquête de Mode Unie auprès de 757 personnes, 73% des enseignes de mode déclarent rétrospectivement que le report des soldes d'été fut une bonne idée malgré la canicule et les mesures plus strictes prises fin juillet. Ici, les consommateurs achèteront certainement encore en janvier. Nous sommes en plein hiver et les clients se procurent de plus en plus des articles au moment où ils en ont le plus besoin. Donc, temps d'hiver signifie vente de mode d'hiver!