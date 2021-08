C'est une petite révolution pour le groupe Sodexo qui, en 55 ans, n'avait connu que trois patrons.

Trois ans après son arrivée au poste de directeur général, Denis Machuel a été remercié par le conseil d'administration. Il quittera son poste le 30 septembre prochain.

Les groupes actifs dans les métiers de service aux entreprises (cantine, facility management, nettoyage, etc.) ont énormément souffert de la pandémie, via la fermeture, temporaire, des entreprises mais aussi l'avènement du télétravail. Ces groupes doivent se réinventer et c'est sous cet aspect qu'il faut appréhender ce départ.

Sodexo est donc à la recherche d'un dirigeant extérieur pour guider sa transformation.

