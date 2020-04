Sodexo, numéro deux mondial de la restauration collective, a dit jeudi anticiper une réduction de son chiffre d'affaires "de 2,4 à 2,8 milliards d'euros" au second semestre de son exercice 2019-2020 en raison de la pandémie de coronavirus.

"Nous faisons face à la fermeture partielle ou totale d'un nombre significatif de sites dans les segments Education, Services aux Entreprises et Sports & Loisirs, et au report d'un an des Jeux Olympiques", souligne Denis Machuel, directeur général du groupe, cité dans le communiqué portant sur les résultats du premier semestre de l'exercice, clos fin février.

"Nous mettons tout en oeuvre pour protéger l'emploi en ayant recours aux différentes mesures proposées par les gouvernements. Il est évident néanmoins que cela aura un impact significatif sur nos résultats de l'année", indique-t-il.

A la date du 9 avril, "au niveau du groupe, nous modélisons une réduction du chiffre d'affaires au second semestre de 2,4 à 2,8 milliards d'euros par rapport à l'exercice précédent".

Près de 22 milliards d'euros de chiffre d'affaires avaient été engrangés sur l'ensemble de l'exercice précédent.

Au cours du premier semestre, Sodexo - qui emploie 470.000 collaborateurs dans 67 pays - a enregistré un chiffre d'affaires de 11,7 milliards d'euros, en progression de 5,9% sur un an. Son bénéfice net s'est établi à 378 millions d'euros, soit en hausse de 3,8%.

