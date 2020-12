SocGen fusionne avec Crédit du Nord

Il a fallu deux mois et demi de travail mais c'est fait: Société Générale (SocGen) fusionne avec Crédit du Nord, sa filiale, et ses huit banques régionales (Courtois, Kolb, Laydernier, Nuger, Rhône Alpes, Tarneaud, Société de Banque Monaco et Société Marseillaise de Crédit).

© belgaimage

A la SocGen, la banque de détail se résumera donc dans les deux ans au réseau... A la SocGen, la banque de détail se résumera donc dans les deux ans au réseau propre et à Boursorama, la banque digitale. L'objectif de la fusion est clairement de créer une nouvelle grande banque de détail forte de 10 millions de clients et d'en augmenter la rentabilité. Beaucoup de questions restent en suspens mais la SocGen annonce déjà la fermeture de 600 agences d'ici à 2025.

Vous souhaitez continuer à nous lire? Lisez 3 articles gratuits par mois Je m'enregistre Je suis déjà enregistré Vos avantages en tant qu’abonné: Vous avez un accès via le site web et via l’app à la version numérique des magazines Trends-Tendances (F/N), Le Vif/L’Express, Sportmagazine (F/N) et Knack

Vous avez un accès complet 24/7 aux sites web des 6 magazines avec la zone+ (exclusivement pour les abonnés) et les archives (jusqu’à 20 ans en arrière)

Vous avez un accès digital pour jusqu’à 3 appareils simultanément afin que les membres de votre famille puissent profiter avec vous (à la maison ou en chambre d’étudiant) Je prends un abonnement Je suis déjà abonné ×