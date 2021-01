La SNCB lance la nouvelle version de son application pour smartphones, annonce-t-elle lundi. Les pass "Multi" (10 voyages) y seront désormais disponibles en version numérique, à prix plus avantageux que la version papier.

Parmi les autres nouveautés, les utilisateurs pourront découvrir leur profil "My SNCB" qui leur permettra entre autres "de voir directement les tickets et les Pass les plus adaptés à leur profil de voyageur, toujours au meilleur tarif", selon la SNCB. L'application MoveSafe, qui permet au voyageur de consulter l'occupation de son train, a également été intégrée à l'application.

La #SNCB lance sa nouvelle application pour smartphones !



Téléchargez-la ici :

🤖 Android : https://t.co/DSSQRQTidl

🍏 iOS : https://t.co/4xLU8Y36xq



Si vous avez déjà l’app SNCB #MoveSafe, le changement se fera automatiquement via une mise à jour 🔄 pic.twitter.com/zTelrf6iO6 — SNCB (@SNCB) January 18, 2021

Parmi les autres nouveautés, les utilisateurs pourront découvrir leur profil "My SNCB" qui leur permettra entre autres "de voir directement les tickets et les Pass les plus adaptés à leur profil de voyageur, toujours au meilleur tarif", selon la SNCB. L'application MoveSafe, qui permet au voyageur de consulter l'occupation de son train, a également été intégrée à l'application.