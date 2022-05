C'est le calme plat chez Smart ces derniers temps. La gamme actuelle vivote autour de la seule Fortwo électrique. Mais la famille accueillera bientôt un nouveau membre: le SUV #1, qui sera lui aussi tout électrique.

Dessiné en Allemagne, ce modèle sera produit en Chine, Smart étant depuis 2020 une coentreprise détenue à 50/50 par Daimler (maison mère de Mercedes) et le groupe chinois Geely (propriétaire notamment de Volvo mais aussi actionnaire de Daimler à près de 10%). Le #1 mesure 4,27 mètres, soit pratiquement la longueur d'une Mini Countryman. Le style est original, tant dehors que dedans, et la banquette arrière peut coulisser. La grosse batterie de 66 kWh fait de cette Smart une citadine au long cours, avec jusqu'à 440 kilomètres d'autonomie annoncée. De quoi boucler plusieurs fois le tour de la cité avant de ravitailler. Et sans se traîner puisque l'engin affiche 272 ch. La commercialisation débutera après l'été. Le tarif n'est pas encore connu mais il s'annonce premium.