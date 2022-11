Le rapport Ventilus, de l'expert allemand Dirk Westermann, a fait l'effet d'une bombe sur la société Skyline Communications, basée à Izegem. Le principal acteur international du monde de la technologie a déclaré qu'il quitterait la région si le projet de ligne à haute tension Ventilus sortait de terre. C'est ce que rapporte le Krant van West-Vlaanderen.

"Notre position n'a pas changé", souligne Bert Vandenberghe, qui dirige Skyline Communications avec ses frères. L'entreprise se trouve juste à côté de la E403 et verrait donc la nouvelle ligne à haute tension apparaître devant sa porte. "Depuis des années, nous investissons massivement dans l'environnement et le bien-être de nos employés. Et maintenant le gouvernement torpille cela avec Ventilus. Ce n'est pas acceptable."

Bert Vandenberghe prône un environnement de travail sain. "Une telle ligne à haute tension n'a pas sa place là-dedans. Ventilus est une autoroute de l'énergie pour toute l'Europe, pleine de rayonnement magnétique. Ce rapport est un pas de plus vers une installation hors-sol."

"Le noeud n'est pas encore tranché, mais nous voyons clairement où la Flandre veut aller. À notre avis, l'option souterraine n'a pas encore été examinée en profondeur."

Si Skyline Communications doit quitter Izegem à cause de Ventilus, ce sera avec la douleur au coeur, semble-t-il. "C'est ici que nous avons construit notre maison, mais cela ne rime pas avec un environnement de travail sain pour notre équipe. Point. Sept cents personnes travaillent ici chaque jour. Leur bien-être est la chose la plus importante. Où irions-nous? Nous répondrons à cette question lorsqu'elle se posera."

"En outre, si nous partons, nous devons encore négocier la compensation avec le gouvernement flamand. Il existe des règles claires en matière d'expropriation pour les propriétés résidentielles, mais aucune pour les entreprises. Quoi qu'il en soit, nous continuerons à nous battre pour faire passer Ventilus sous terre, mais il semble que l'avenir du projet soit déjà décidé."

Le projet Ventilus Sur le site d'Elia, on peut lire que le projet Ventilus va raccorder l'énergie éolienne produite en mer du Nord à une nouvelle liaison électrique en Flandre occidentale. "La transition énergétique a été initiée de manière irréversible par des décisions politiques nationales, européennes et internationales. Ceci est une réponse aux études scientifiques sur le changement climatique. Elle met en avant le passage des énergies fossiles aux énergies renouvelables comme solution pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Dans les années à venir, de plus en plus d'électricité verte sera produite dans la mer du Nord belge et en Flandre occidentale. Grâce à Ventilus, cette énergie renouvelable atteindra les consommateurs. La connexion haute tension tournée vers l'avenir contribue ainsi aux objectifs climatiques européens".

